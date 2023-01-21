Из-за сильных снегопадов в Польше исчезает свет и гибнут люди

Детали

Сообщается о задержках поездов. Сотрудники экстренных служб совершили более 2600 выездов.

Во многих местах ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния дорог. Особенно сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.

Ливни привели к подъему уровня воды в реках Сербии, Боснии, Черногории, Косова и Албании.

В пятницу во многих районах упала температура, и дождь сменился снегом. Размыло дороги, не обошлось без повреждения электросетей. Отмечаются проблемы с питьевой водой. Десятки людей были эвакуированы.

К северо-востоку от Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах, затопив сельскохозяйственные угодья. Власти Албании подключили военных к ликвидации последствий непогоды.

Напомним

По данным DPA, немецкая полиция сообщила, что гололедица и снегопады в некоторых районах южной Германии привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям в течение ночи. Согласно сообщениям полиции рано утром в субботу, грузовики "скользили" по обледенелым дорогам, заблокировав некоторые из них, а также, что автомобили ломались, но было лишь несколько случаев, когда люди получили травмы.