Из-за сильных снегопадов в Польше исчезает свет и гибнут люди
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за сильных снегопадов в Польше на дорогах погибли по меньшей мере 2 человека. Около 300 тысяч жителей страны остались без электричества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurunews.
Детали
Сообщается о задержках поездов. Сотрудники экстренных служб совершили более 2600 выездов.
Во многих местах ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния дорог. Особенно сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.
Ливни привели к подъему уровня воды в реках Сербии, Боснии, Черногории, Косова и Албании.
В пятницу во многих районах упала температура, и дождь сменился снегом. Размыло дороги, не обошлось без повреждения электросетей. Отмечаются проблемы с питьевой водой. Десятки людей были эвакуированы.
К северо-востоку от Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах, затопив сельскохозяйственные угодья. Власти Албании подключили военных к ликвидации последствий непогоды.
Напомним
По данным DPA, немецкая полиция сообщила, что гололедица и снегопады в некоторых районах южной Германии привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям в течение ночи. Согласно сообщениям полиции рано утром в субботу, грузовики "скользили" по обледенелым дорогам, заблокировав некоторые из них, а также, что автомобили ломались, но было лишь несколько случаев, когда люди получили травмы.