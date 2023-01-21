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Через сильні снігопади у Польщі зникає світло та гинуть люди

Київ • УНН

 • 2847787 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Через сильні снігопади в Польщі на дорогах загинули щонайменше 2 людини. Близько 300 тисяч мешканців країни залишились без електрики. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eurunews.

Через сильні снігопади у Польщі зникає світло та гинуть люди

Деталі

Повідомляється про затримки поїздів. Співробітники екстрених служб здійснили понад 2600 виїздів.

У багатьох місцях ремонтним бригадам важко дістатися місця аварії через стан доріг. Особливо складна ситуація склалася у Малопольському, Підкарпатському та Люблінському воєводствах.

Зливи призвели до підйому рівня води в річках Сербії, Боснії, Чорногорії, Косова та Албанії.

У п'ятницю у багатьох районах впала температура, і дощ змінився снігом. Розмило дороги, не обійшлося без ушкодження електромереж. Відзначаються проблеми із питною водою. Десятки людей було евакуйовано.

На північний схід від Тирани місцева енергетична компанія була змушена відкрити шлюзи на переповнених водосховищах, затопивши сільськогосподарські угіддя. Влада Албанії підключила військових до ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо

За даними DPA, німецька поліція повідомила, що ожеледиця та снігопади в деяких районах південної Німеччини призвели до численних дорожньо-транспортних пригод протягом ночі. Згідно з повідомленнями поліції рано вранці в суботу, вантажівки "ковзали" по зледенілих дорогах, заблокувавши деякі з них, а також, що автомобілі ламалися, але було лише кілька випадків, коли люди отримали травми.

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