Из-за разрушения моста во Львовской области будет организован объезд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В связи с разрушением моста на автомобильной дороге М - 12 "Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка" км 28 + 964 в селе Залески Жидачевского района с 10 мая 2017 будет перекрыто движение для транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.
"По информации службы автомобильных дорог Львовской области, в связи с разрушением моста на автомобильной дороге М - 12 "Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка" км 28 + 964 в селе Залески Жидачевского района с 10 мая 2017 года будет перекрыто движение для транспортных средств", - говорится в сообщении.
Объезд будет организован по маршруту: "Жирова - Новый Роздол - Роздол" (автомобильная дорога О - 140901 Жирова - Роздол) - Березина - Ивановцы - Жидачев (автомобильная дорога Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш), в прямом и обратном направлении.
Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными, планировать свои маршруты движения с учетом указанных ограничений, неуклонно соблюдать требования правил дорожного движения.
Как сообщал УНН 23 марта, в полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр во Львовской области.