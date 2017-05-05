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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за разрушения моста во Львовской области будет организован объезд

Киев • УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В связи с разрушением моста на автомобильной дороге М - 12 "Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка" км 28 + 964 в селе Залески Жидачевского района с 10 мая 2017 будет перекрыто движение для транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

Из-за разрушения моста во Львовской области будет организован объезд

"По информации службы автомобильных дорог Львовской области, в связи с разрушением моста на автомобильной дороге М - 12 "Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка" км 28 + 964 в селе Залески Жидачевского района с 10 мая 2017 года будет перекрыто движение для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Объезд будет организован по маршруту: "Жирова - Новый Роздол - Роздол" (автомобильная дорога О - 140901 Жирова - Роздол) - Березина - Ивановцы - Жидачев (автомобильная дорога Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш), в прямом и обратном направлении.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными, планировать свои маршруты движения с учетом указанных ограничений, неуклонно соблюдать требования правил дорожного движения.

Как сообщал УНН 23 марта, в полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр во Львовской области.

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