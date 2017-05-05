Через руйнування мосту на Львівщині буде організовано об'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У зв’язку з руйнуванням мосту на автомобільній дорозі М – 12 "Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка" км 28+964 в селі Заліски, Жидачівського району з 10 травня 2017 року буде перекрито рух для транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.
"За інформацією служби автомобільних доріг Львівщини у зв’язку з руйнуванням мосту на автомобільній дорозі М – 12 “Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка” км 28+964 в селі Заліски, Жидачівського району з 10 травня 2017 року буде перекрито рух для транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Об’їзд буде організовано за маршрутом: “Жирова – Новий Розділ - Розділ” (автомобільна дорога О – 140901 Жирова – Розділ) – Березина – Іванівці – Жидачів (автомобільна дорога Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш), в прямому і зворотному напрямку.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути уважними та обережними, планувати свої маршрути руху з урахуванням зазначених обмежень, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНН 23 березня, у поліції повідомили подробиці обвалу мосту через Дністер на Львівщині.