Из-за ремонта на одном из НПЗ Индия сокращает импорт российской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре импорт российской нефти в Индию снизился примерно на 11% из-за ремонтных работ на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Индия как крупнейший покупатель российской нефти в октябре импортировала в среднем до 1,58 млн баррелей в день, что на 11% меньше, чем в сентябре. Также индийская компания Reliance Industries купила меньше нефти с сентября 2022 года из-за планового ремонта на нескольких подразделениях завода в Джамнагаре.
Общие поставки в Индию выросли на 6% в октябре до 4,4 миллиона баррелей в день, на фоне того, как несколько перерабатывающих мощностей вышли из планового ремонта. А импорт из Саудовской Аравии вырос почти вдвое.
Издание отмечает, что Индия вместе с Китаем была ключевым покупателем российской нефти, покупки которой избегают многие развитые страны из-за войны в Украине. Индия же пыталась получить выгоду от сниженных цен.
По словам Виктора Катоны, ведущего аналитика по сырой нефти Kpler, импорт из россии в ноябре должен вырасти примерно до 1,8 миллиона баррелей в день.
Он указал, что 10 российских танкеров, перевозящих 11 миллионов баррелей, запланировано разгрузить только в первые три дня этого месяца.
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