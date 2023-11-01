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Financial Times

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Из-за ремонта на одном из НПЗ Индия сокращает импорт российской нефти

Киев • УНН

 • 173172 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре импорт российской нефти в Индию снизился примерно на 11% из-за ремонтных работ на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Из-за ремонта на одном из НПЗ Индия сокращает импорт российской нефти

Детали

Отмечается, что Индия как крупнейший покупатель российской нефти в октябре импортировала в среднем до 1,58 млн баррелей в день, что на 11% меньше, чем в сентябре. Также индийская компания Reliance Industries купила меньше нефти с сентября 2022 года из-за планового ремонта на нескольких подразделениях завода в Джамнагаре.

Общие поставки в Индию выросли на 6% в октябре до 4,4 миллиона баррелей в день, на фоне того, как несколько перерабатывающих мощностей вышли из планового ремонта. А импорт из Саудовской Аравии вырос почти вдвое.

Издание отмечает, что Индия вместе с Китаем была ключевым покупателем российской нефти, покупки которой избегают многие развитые страны из-за войны в Украине. Индия же пыталась получить выгоду от сниженных цен.

По словам Виктора Катоны, ведущего аналитика по сырой нефти Kpler, импорт из россии в ноябре должен вырасти примерно до 1,8 миллиона баррелей в день.

Он указал, что 10 российских танкеров, перевозящих 11 миллионов баррелей, запланировано разгрузить только в первые три дня этого месяца.

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