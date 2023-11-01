Через ремонт на одному з НПЗ Індія скорочує імпорт російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У жовтні імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи на великому нафтопереробному заводі у Джамнагарі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Зазначається, що Індія як найбільший покупець російської нафти у жовтні імпортувала в середньому до 1,58 млн барелів на день, що на 11% менше, ніж у вересні. Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через плановий ремонт на кількох підрозділах заводу в Джамнагарі.
Загальні поставки в Індію зросли на 6% у жовтні до 4,4 мільйона барелів на день, на тлі того, як кілька переробних потужностей вийшли з планового ремонту. А імпорт із Саудівської Аравії зріс майже вдвічі.
Видання наголошує, що Індія разом із Китаєм була ключовим покупцем російської нафти, купівлі якої уникають багато розвинених країн через війну в Україні. Індія ж намагалась отримати вигоду від знижених цін.
За словами Віктора Катони, провідного аналітика з питань сирої нафти Kpler, імпорт з росії у листопаді має зрости приблизно до 1,8 мільйона барелів на день.
Він вказав, що 10 російських танкерів, що перевозять 11 мільйонів барелів, заплановано розвантажити тільки в перші три дні цього місяця.
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