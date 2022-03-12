Из-за утреннего авианалета часть Сум без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за утреннего вражеского авианалета было прекращено водоснабжение Сум, сейчас в большей части города подачу воды возобновили. Об этом сообщает КП "Горводоканал" Сумского горсовета, пишет УНН.
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"Пока без воды остаются жители районов Анновки, Автовокзала, Добровольной, улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольский Путь, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Черновола, а также районов Химгородка и Басы, улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним", - сообщили в водоканале в 9:48.
Детали
По данным КП, в результате авиаударов в 4:50 были обесточены объекты водоканала. Подача воды в город была прекращена.
Уже ближе к 10 часам стало известно, что запущено в работу Тополянский, Ново-Оболонский, Лучанский и Токаривский водозаборы. "В большей части города водоснабжение восстановлено", - указали в водоканале.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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