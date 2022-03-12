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Из-за утреннего авианалета часть Сум без воды

Из-за утреннего авианалета часть Сум без воды

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за утреннего вражеского авианалета было прекращено водоснабжение Сум, сейчас в большей части города подачу воды возобновили. Об этом сообщает КП "Горводоканал" Сумского горсовета, пишет УНН.

Цитата

"Пока без воды остаются жители районов Анновки, Автовокзала, Добровольной, улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольский Путь, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Черновола, а также районов Химгородка и Басы, улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним", - сообщили в водоканале в 9:48.

Детали

По данным КП, в результате авиаударов в 4:50 были обесточены объекты водоканала. Подача воды в город была прекращена.

Уже ближе к 10 часам стало известно, что запущено в работу Тополянский, Ново-Оболонский, Лучанский и Токаривский водозаборы. "В большей части города водоснабжение восстановлено", - указали в водоканале.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Дополнение

Чернигов без электроснабжения и почти без воды, газа и тепла.

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