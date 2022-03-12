Через ранковий авіаналіт частина Сум без води
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через ранковий ворожий авіаналіт було припинено водопостачання Сум, наразі у більшій частині міста подачу води відновили. Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міскради, пише УНН.
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"Поки що без води залишаються мешканці районів Ганнівки, Автовокзалу, Добровільної, вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В’ячеслава Чорновола, а також районів Хіммістечка та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф’єва та прилеглих до них", - повідомили у водоканалі о 9:48.
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За даними КП, внаслідок авіаударів о 4:50 було знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто була припинена.
Уже ближче до 10-ї години стало відомо, що запущено в роботу Тополянський, Ново-Оболонський, Лучанський та Токарівський водозабори. "У більшій частині міста водопостачання відновлено", - вказали у водоканалі.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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Чернігів без електропостачання та майже без води, газу та тепла.