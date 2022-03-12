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Через ранковий авіаналіт частина Сум без води

Через ранковий авіаналіт частина Сум без води

Київ • УНН

 • 185571 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Через ранковий ворожий авіаналіт було припинено водопостачання Сум, наразі у більшій частині міста подачу води відновили. Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міскради, пише УНН.

Цитата

"Поки що без води залишаються мешканці районів Ганнівки, Автовокзалу, Добровільної, вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В’ячеслава Чорновола, а також районів Хіммістечка та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф’єва та прилеглих до них", - повідомили у водоканалі о 9:48.

Деталі

За даними КП, внаслідок авіаударів о 4:50 було знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто була припинена.

Уже ближче до 10-ї години стало відомо, що запущено в роботу Тополянський, Ново-Оболонський, Лучанський та Токарівський водозабори. "У більшій частині міста водопостачання відновлено", - вказали у водоканалі.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Доповнення

Чернігів без електропостачання та майже без води, газу та тепла.

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