Чернігів без електропостачання та майже без води, газу та тепла - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Чернігів без електропостачання та майже без води, газу та тепла. Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає кореспондент УНН.
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"Чернігів без електропостачання, майже без водопостачання, майже без газопостачання, і майже без теплопостачання. Вчора було декілька спроб відновлення електропостачання, вони були вдалими, але ворог знову перебивав мережі", - розповів Чаус.
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За його словами, сьогодні з 7-ї ранку розпочинають всі служби роботу з відновлення мереж.
"Я думаю, що сьогодні електроенергія буде. Немає електроенергії, відповідно дуже повільно накачується вода з водоканалу", - зазначив Чаус.
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