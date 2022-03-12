Чернигов без электроснабжения и почти без воды, газа и тепла - глава ОГА

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"Чернигов без электроснабжения, почти без водоснабжения, почти без газоснабжения, и почти без теплоснабжения. Вчера было несколько попыток восстановления электроснабжение, они были удачными, но враг снова перебивал сети", - рассказал Чаус.

Детали

По его словам, сегодня с 7 утра начинают все службы работу по восстановлению сетей.

"Я думаю, что сегодня электроэнергия будет. Нет электроэнергии, соответственно очень медленно накачивается вода из водоканала", - отметил Чаус.

Дополнения

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