Из-за ракетного удара по Одесской области уже четверо раненых: показали последствия

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"4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по данным ОК "Юг", ночью Одесская область была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Пожар на общей площади свыше 600 кв. м ликвидирован.

Дополнение

Британская разведка отмечает, что морская угроза Одессе сейчас в значительной степени нейтрализована, на фоне потери россией крейсера "москва" и острова Змеиный, как и то, что эффективность черноморского флота рф ограничена.