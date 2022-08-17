Через ракетний удар по Одещині вже четверо поранених: показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Через нічний ракетний удар російських окупантів по Одещині вже четверо поранених. Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю оперативного командування «Південь», показавши фото наслідків, пише УНН.
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"4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, важких немає", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, за даними ОК "Південь", уночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.
Пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано.
Доповнення
Британська розвідка зазначає, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована, на тлі втрати росією крейсера "москва" й острова Зміїний, як і те, що ефективність чорноморського флоту рф обмежена.