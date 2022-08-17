Обстріл Одещини: дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях, є поранені

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За даними ОК "Південь" дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.

Поранення отримали троє громадян. Рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо

Російські загарбники обстріляли Миколаїв, є влучання у цивільні об’єкти, пошкодження житлових будинків.