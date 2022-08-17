Обстріл Одещини: дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вночі окупанти нанесли ракетний удар по Одещині. Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранено три людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Деталі
За даними ОК "Південь" дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.
Поранення отримали троє громадян. Рятувальна операція продовжується.
Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли Миколаїв, є влучання у цивільні об’єкти, пошкодження житлових будинків.