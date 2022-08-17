Обстрел Одесщины: две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях, есть раненые

КИЕВ. 17 августа. УНН. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. В результате попадания двух ракет произошло разрушение на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Ранены три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".