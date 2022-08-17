Обстрел Одесщины: две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. В результате попадания двух ракет произошло разрушение на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Ранены три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
По данным ОК "Юг" две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку.
Ранения получили трое граждан. Спасательная операция продолжается.
Напомним
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