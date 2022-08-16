Обмежена ефективність чорноморського флоту рф підриває стратегію росії - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Чорноморському флоту рф важко здійснювати ефективний контроль на морі, що підриває загальну стратегію повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє УНН, посилаючись на звіт Міноборони Великої Британії на основі розвідданих.
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Розвідники зазначають, що надводні кораблі чорноморського флоту рф займають оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму. Це контрастує з посиленою військово-морською активністю росії в інших морях, типовою для цієї пори року, йдеться у звіті.
Повідомляється, що чорноморський флот рф продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але зазнає труднощів з ефективним контролем над морем після втрати крейсера "москва" й острова Зміїний.
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"Нині обмежена ефективність чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована. Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська росії в іншому місці", - підсумували у МО Британії.
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За даними британської розвідки, росія активно планує "референдум" про приєднання "днр".