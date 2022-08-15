росія активно планує "референдум" про приєднання "днр" - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. росія перебуває на просунутій стадії планування проведення псевдореферендуму про приєднання так званої "днр", хоча незрозуміло, чи прийнято остаточне рішення щодо голосування. Про це інформує УНН, посилаючись на останній звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
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11 серпня російські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "днр" Денис Пушилін заявив, що дату референдуму про "приєднання" до росії буде оголошено після "повного звільнення" регіону, йдеться у звіті.
Раніше, у червні 2022 року, журналісти-розслідувачі оприлюднили докази, що у так званій "днр" планують стратегію щодо проведення такого референдуму та забезпечення принаймні 70% голосів "за приєднання" до рф.
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"Цілком імовірно, що росія перебуває на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування", - зазначають розвідники.
У МО Британії також наголосили, що Кремль, швидше за все, розцінить нездатність повністю окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максимальних цілей на війні проти України.
Нагадаємо
За даними української розвідки, російські льотчики планують "здати" своє керівництво у міжнародному трибуналі.