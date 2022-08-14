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Російські льотчики планують "здати" своє керівництво у міжнародному трибуналі - розвідка

Київ • УНН

 • 182059 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Російські льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які надалі планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Російські льотчики планують "здати" своє керівництво у міжнародному трибуналі - розвідка

Цитата

«Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом рф», - йдеться в повідомленні.

Деталі

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Також, розвідка повідомляє, що окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України.

«Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Список окупантів (офіційний сайт ГУР МО України) можна переглянути тут

Доповнення

У травні у Європарламенті проголосували за створення міжнародного трибуналу щодо злочинів рф в Україні.

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