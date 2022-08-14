Российские летчики планируют "сдать" свое руководство в международном трибунале - разведка

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«Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством рф», - говорится в сообщении.

Детали

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Также разведка сообщает, что оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины.

«Совершая подкупы и предлагая взятки оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений», - отмечается в сообщении.

Кроме того, военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГЕЛЬС), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Список оккупантов (официальный сайт ГУР МО Украины) можно просмотреть здесь.

Дополнение

В мае в Европарламенте проголосовали за создание международного трибунала по преступлениям рф в Украине.