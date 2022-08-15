россия активно планирует "референдум" о присоединении "днр" - британская разведка

Детали

11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "днр" Денис Пушилин заявил, что дата референдума о "присоединении" к россии будет объявлена ​​после "полного освобождения" региона, говорится в отчете.

Ранее, в июне 2022 года, журналисты-расследователи обнародовали доказательства того, что в так называемой "днр" планируют стратегию проведения такого "референдума" и обеспечения по крайней мере 70% голосов "за присоединение" к рф.

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"Вполне возможно, что россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя непонятно, принято ли окончательное решение о проведении голосования", - отмечают разведчики.

В МО Британии также подчеркнули, что Кремль, скорее всего, расценит неспособность полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей на войне против Украины.

Напомним

По данным украинской разведки, российские летчики планируют "сдать" свое руководство в международном трибунале.