Ограниченная эффективность черноморского флота рф подрывает стратегию россии - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Черноморскому флоту рф трудно осуществлять эффективный контроль на море, что подрывает общую стратегию полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на отчет Минобороны Великобритании на основе разведданных.
Детали
Разведчики отмечают, что надводные корабли черноморского флота рф занимают оборонительную позицию, патрулируя, как правило, только воды в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с усиленной военно-морской активностью россии в других морях, типичной в это время года, говорится в отчете.
Сообщается, что черноморский флот рф продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но испытывает трудности с эффективным контролем над морем после потери крейсера "москва" и острова Змеиный.
Цитата
"В настоящее время ограниченная эффективность черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения россии, отчасти потому, что морская угроза Одессе сейчас в значительной степени нейтрализована. Это значит, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказывать давление на сухопутные войска россии в другом месте", - подытожили в МО Британии.
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По данным британской разведки, россия активно планирует "референдум" о присоединении "днр".