Ограниченная эффективность черноморского флота рф подрывает стратегию россии - британская разведка

Детали

Разведчики отмечают, что надводные корабли черноморского флота рф занимают оборонительную позицию, патрулируя, как правило, только воды в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с усиленной военно-морской активностью россии в других морях, типичной в это время года, говорится в отчете.

Сообщается, что черноморский флот рф продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но испытывает трудности с эффективным контролем над морем после потери крейсера "москва" и острова Змеиный.

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"В настоящее время ограниченная эффективность черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения россии, отчасти потому, что морская угроза Одессе сейчас в значительной степени нейтрализована. Это значит, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказывать давление на сухопутные войска россии в другом месте", - подытожили в МО Британии.

Ранее

По данным британской разведки, россия активно планирует "референдум" о присоединении "днр".