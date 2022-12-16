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Из-за пьяного водителя на БТР вблизи Мариуполя погибли три оккупанта - советник мэра

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Мариупольском районе оккупанты на БТР въехали в столб, а затем в бетонную остановку. Трое погибли, минимум пятеро попали в госпиталь. Об этом написал в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Интересные подробности, касающиеся аварии оккупантов. Вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе с. Бабах-Тарама, БТР оккупантов на въезде в поселок Урзуф вонзился в столб, а затем в бетонную остановку транспорта. После первого удара в столб десяток оккупантов на броне взмыло под колеса и, продолжая движение, бронемашина их переехала. Трое погибли на месте, еще минимум пять попали в госпиталь. Причина банальна. Пьяный водитель. Алкогольные диверсанты Мариупольского района работают», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе растет количество могил. Он также обнародовал спутниковые снимки, об этом свидетельствующие.

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