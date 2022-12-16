Через п’яного водія на БТР поблизу Маріуполя загинуло три окупанти - радник мера

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«Цікаві подробиці, щодо аварії окупантів. Вчора по дорозі з полігону підготовки мобілізованих в районі с. Бабах-Тарама, БТР окупантів на в’їзді в селище Урзуф встромився в стовб, а потім в бетону зупинку транспорта. Після першого удару в стовб десяток окупантів на броні злетіло під колеса та, продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинуло на місці, ще мінімум п’ять потрапили в шпиталь. Причина банальна. П’яний водій. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі зростає кількість могил. Він також оприлюднив супутникові знімки, які про це свідчать.