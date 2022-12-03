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В окупованому Маріуполі зростає кількість могил: супутникові знимки

В окупованому Маріуполі зростає кількість могил: супутникові знимки

Київ • УНН

 • 823472 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В окупованому Маріуполі зростає кількість могил. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він також оприлюднив супутникові знімки, які про це свідчать, повідомляє УНН.

Цитата

«Старокримський цвинтар з кінця березня значно збільшився. Про це свідать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies.
Так, в Twitter з'явилися нові фото найбільшого я в Маріуполі. На ньому добре видно, що площа поховань значно збільшилася», - написав Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

Він зауважив, що це значить, що в окупованому Маріуполі в декілька разів зросла смертність.

«Ймовірні причини: відсутність умов для лікування, нестача кваліфікованих лікарів та сумнівні діагнози, відсутність доступних ліків. А також загострення хронічних захворювань після бомбардувань та блокади, низькі умови життя, в яких люди змушені виживати», - вважає Андрющенко.

Нагадаємо

У місті зафіксовано вже чотири місця масових поховань. За попередньою інформацією, в період блокади російські окупанти цілеспрямовано вбили понад 22 тисяч маріупольців.

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