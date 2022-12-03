В оккупированном Мариуполе растет количество могил: спутниковые снимки

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«Старокрымское кладбище с конца марта значительно увеличилось. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies. Да, в Twitter появились новые фото самого крупного я в Мариуполе. На нем хорошо видно, что площадь захоронений значительно увеличилась", - написал Андрющенко в своем Телеграмм-канале.

Он отметил, что это означает, что в оккупированном Мариуполе в несколько раз возросла смертность.

«Вероятные причины: отсутствие условий для лечения, недостаток квалифицированных врачей и сомнительные диагнозы, отсутствие доступных лекарств. А также обострение хронических заболеваний после бомбардировок и блокады, низкие условия жизни, в которых люди вынуждены выживать", - считает Андрющенко.

Напомним

В городе зафиксировано уже четыре места массовых захоронений. По предварительной информации, в период блокады российские оккупанты целенаправленно убили более 22 тысяч мариупольцев.