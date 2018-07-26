Из-за прорыва дамбы в Лаосе погибли 24 человека

На данный момент вода, которой подтопило несколько поселков в окресностях дамбы, начала отступать, пишет издание.

Государственные СМИ сообщили, что тысячи людей, оказавшихся заручниками катастрофы, были спасены. Упоминается также, что премьер-министр Лаоса Тонглун Сисулит заявил в среду, что более 3000 человек остались без крова.

Точные обстоятельства разрушения дамбы остаются туманными. При этом указано, что муссонные дожди явно способствовали катастрофе.

Катастрофа произошла в понедельник в лаосской провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу.