Из-за прорыва дамбы в Лаосе погибли 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Из-за прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса погибли по меньшей мере 24 человека, еще 131 человек пропал без вести, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
На данный момент вода, которой подтопило несколько поселков в окресностях дамбы, начала отступать, пишет издание.
Государственные СМИ сообщили, что тысячи людей, оказавшихся заручниками катастрофы, были спасены. Упоминается также, что премьер-министр Лаоса Тонглун Сисулит заявил в среду, что более 3000 человек остались без крова.
Точные обстоятельства разрушения дамбы остаются туманными. При этом указано, что муссонные дожди явно способствовали катастрофе.
Катастрофа произошла в понедельник в лаосской провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу.