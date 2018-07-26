Через прорив дамби в Лаосі загинули 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Через прорив дамби на південному сході Лаосу загинули щонайменше 24 людини, ще 131 людина зникла безвісти, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Наразі вода, якою підтопило кілька селищ в околицях дамби, почала відступати, пише видання.
Державні ЗМІ повідомили, що тисячі людей, які опинилися у заручниках катастрофи, були врятовані. Згадується також, що прем'єр-міністр Лаосу Тонглун Сісуліт заявив в середу, що більше 3000 людей залишилися без даху над головою.
Точні обставини руйнування дамби залишаються туманними. При цьому зазначено, що мусонні дощі явно сприяли катастрофі.
Катастрофа сталася в понеділок в лаоській провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу.