Из-за предложений денег за информацию о полицейских открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Столичные полицейские начали расследование по факту публикаций в СМИ о сборе персональных данных правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Материалы и сообщения о денежном вознаграждении за информацию о полицейских были размещены как в социальных сетях, так и на информационных сайтах, указали в полиции.
"Проанализировав сообщения в СМИ и в социальных сетях о сборе информации в отношении сотрудников Подольского управления полиции и сотрудников спецподразделения, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
В частности, как указано, в публикациях говорится о "персональных данных правоохранителях, домашних адресах, а также членов их семей, и высказываются намеки о совершении над ними физической расправы".
Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять прокуратура города Киева.
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