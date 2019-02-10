Поліція посилить заходи безпеки на масових заходах під час президентської кампанії

"Початок тижня був достатньо спокійний, але з четверга події в державі почали розгортатись неспокійно. У Житомирі велика група радикалів намагалися проникнути на сесію обласної ради, але засоби, якими вони це робили - неприйнятні і призвели до зіткнень з поліцейськими. Було травмовано декілька правоохоронців, але ми змогли забезпечити громадський порядок", ‑ розповів Князєв.

Також він нагадав про події у Львові та Білій Церкві, коли правопорушники намагалися зірвати передвиборчу агітацію двох кандидатів у президенти України.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що кількість масових заходів, пов’язаних з виборами, збільшується кожного дня.

"Наголошую на проведенні превентивних заходів з недопущення правопорушень. Повинна бути задіяна "поліція діалогу". Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи. Не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини. Всі спецпідрозділи Нацполіції, які знаходяться в резервах, будемо залучати за необхідності", ‑ зауважив Яровий.

Він також наголосив на необхідності взяти під контроль всі режимні приміщення, особливо ті, де є зброя та таємні документи.

Загалом протягом тижня територіальними органами Нацполіції зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язаних з виборчим процесом, розпочато 24 кримінальних проваджень, складено 118 адміністративних протоколів, повідомили у МВС.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві на Подолі поліція затримала групу осіб з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом.

Пізніше правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. При цьому, біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві працівники поліції спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам.