Поліція посилить заходи безпеки на масових заходах під час президентської кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова Національної поліції Сергій Князєв 10 лютого під час наради у Міністерстві внутрішніх справ, заявив, що поставив чітке завдання перед керівниками ГУНП та заступниками по превенції щодо посиленого несення служби під час масових заходів. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, передає УНН.
"Початок тижня був достатньо спокійний, але з четверга події в державі почали розгортатись неспокійно. У Житомирі велика група радикалів намагалися проникнути на сесію обласної ради, але засоби, якими вони це робили - неприйнятні і призвели до зіткнень з поліцейськими. Було травмовано декілька правоохоронців, але ми змогли забезпечити громадський порядок", ‑ розповів Князєв.
Також він нагадав про події у Львові та Білій Церкві, коли правопорушники намагалися зірвати передвиборчу агітацію двох кандидатів у президенти України.
У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що кількість масових заходів, пов’язаних з виборами, збільшується кожного дня.
"Наголошую на проведенні превентивних заходів з недопущення правопорушень. Повинна бути задіяна "поліція діалогу". Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи. Не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини. Всі спецпідрозділи Нацполіції, які знаходяться в резервах, будемо залучати за необхідності", ‑ зауважив Яровий.
Він також наголосив на необхідності взяти під контроль всі режимні приміщення, особливо ті, де є зброя та таємні документи.
Загалом протягом тижня територіальними органами Нацполіції зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язаних з виборчим процесом, розпочато 24 кримінальних проваджень, складено 118 адміністративних протоколів, повідомили у МВС.
Нагадаємо, 9 лютого у Києві на Подолі поліція затримала групу осіб з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом.
Пізніше правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. При цьому, біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві працівники поліції спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам.