Полиция усилит меры безопасности на массовых мероприятиях при президентской кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Глава Национальной полиции Сергей Князев 10 февраля во время совещания в Министерстве внутренних дел, заявил, что поставил четкую задачу перед руководителями ГУНП и заместителями по превенции по усиленному несению службы во время массовых мероприятий. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разворачиваться неспокойно. В Житомире группа радикалов пытались проникнуть на сессию областного совета, но средства, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - рассказал Князев.
Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.
"Акцентирую на проведении превентивных меры по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - отметил Яровой.
Он также отметил необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.
Всего в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производств, составлено 118 административных протоколов, сообщили в МВД.
Напомним, 9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала группу лиц с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.
Позже правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторых с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. При этом, возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве работники полиции нанесли телесные повреждения митингующим.