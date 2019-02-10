Полиция усилит меры безопасности на массовых мероприятиях при президентской кампании

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Глава Национальной полиции Сергей Князев 10 февраля во время совещания в Министерстве внутренних дел, заявил, что поставил четкую задачу перед руководителями ГУНП и заместителями по превенции по усиленному несению службы во время массовых мероприятий. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.