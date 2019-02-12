Через пропозиції грошей за інформацію про поліцейських відкрили провадження

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Столичні поліцейські розпочали розслідування за фактом публікацій у ЗМІ про збір персональних даних правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Матеріали і дописи про грошову винагороду за інформацію про поліцейських були розміщенні як у соціальних мережах, так і на інформаційних сайтах, вказали у поліції.

"Проаналізувавши повідомлення у ЗМІ та у соціальних мережах про збір інформації щодо працівників Подільського управління поліції та співробітників спецпідрозділу, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Зокрема, як вказано, у публікаціях йдеться про "персональні дані правоохоронців, домашні адреси, а також членів їх сімей, та висловлюються натяки про вчинення над ними фізичної розправи".

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме прокуратура міста Києва.

Нагадаємо, поліція посилить заходи безпеки на масових заходах під час президентської кампанії.

Українські Національні Новини

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