Из-за проблем с электронными декларациями НАПК поступило 200 жалоб

"Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции неоднократно поступали письма-жалобы от субъектов декларирования", - сообщил он, добавив, что речь идет о 200 таких жалобах, полученных в последнее время.

Напомним, по состоянию на 27 октября чиновники подали около 52 тыс. электронных деклараций.