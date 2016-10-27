Из-за проблем с электронными декларациями НАПК поступило 200 жалоб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Национальное агентство по предупреждению коррупции поступило 200 писем-жалоб на проблемы с заполнением электронных деклараций. Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий во время внеочередного заседания агентства, передает корреспондент УНН.
"Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции неоднократно поступали письма-жалобы от субъектов декларирования", - сообщил он, добавив, что речь идет о 200 таких жалобах, полученных в последнее время.
Напомним, по состоянию на 27 октября чиновники подали около 52 тыс. электронных деклараций.