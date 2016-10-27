Через проблеми з е-деклараціями до НАЗК надійшло 200 скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. До Національного агентства з запобігання корупції надійшло 200 листів-скарг щодо проблемз заповненням електронних декларацій. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький під час позачергового засідання агентства, передає кореспондент УНН.
"До Національного агентства з питань запобігання корупції неодноразово надходили листи-скарги суб'єктів декларування", - повідомив він, додавши, що йдеться про 200 таких скарг, отриманих останнім часом.
Нагадаємо, станом на 27 жовтня чиновниками подано близько 52 тис. електронних декларацій.