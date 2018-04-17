Из-за пожара в доме во Львове эвакуировали 15 человек

"Пожар вспыхнул на втором этаже дома. Сообщение о пожаре поступило в 17:43. Из-за пожара спасатели эвакуировали из дома пятнадцать человек. Также спасли ребенка, который находился в доме. Обстоятельства возгорания устанавливаются. В настоящее время пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Напомним, в Харькове мужчина спас 2-летнего мальчика и 60-летнего мужчину во время пожара в пятиэтажке.

Также УНН сообщал, что в жилом доме в Черкасской области произошел пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка.