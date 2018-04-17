Через пожежу в будинку у Львові евакуювали п'ятнадцять людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Львові сьогодні трапилась пожежа на вулиці Гашека, 15, внаслідок якої рятувальники евакуювали з будинку п'ятнадцять людей. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
"Пожежа спалахнула на другому поверсі будинку. Повідомлення про пожежу надійшло о 17:43. Через пожежу рятувальники евакуювали з будинку п'ятнадцять людей. Також врятували дитину, яка перебувала в будинку. Обставини загоряння встановлюються. Наразі пожежу ліквідували", - повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Нагадаємо, у Харкові чоловік врятував 2-річного хлопчика та 60-річного чоловіка під час пожежі у п'ятиповерхівці.
Також УНН повідомляв, що у житловому будинку в Черкаській області сталася пожежа, внаслідок якої загинула 3-річна дівчинка.