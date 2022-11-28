Из-за полномасштабной войны в Киеве погибли более 150 человек, среди них четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии в Киеве погибли более 150 гражданских, среди них четверо детей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-выступления на открытии в Брюсселе Киевского инвестиционного форума, передает УНН.
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"С начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей", – отметил Кличко.
Детали
По данным мэра, в Киеве в результате российских ударов повреждено или разрушено 678 объектов. Из них более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – охраны здоровья.
Напомним
Виталий Кличко сообщил, что в Киеве может быть самая плохая зима со времен Второй мировой войны, когда придется эвакуировать часть жителей.