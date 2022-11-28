Через повномасштабну війну в Києві загинуло понад 150 людей, серед них четверо дітей

Цитата

"Від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей", – зазначив Кличко.

Деталі

За даними мера, в Києві внаслідок російських ударів пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Із них понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здороов’я.

Нагадаємо

Віталій Кличко повідомив, що в Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни, коли доведеться евакуювати частину жителів.