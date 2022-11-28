Через повномасштабну війну в Києві загинуло понад 150 людей, серед них четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через повномасштабне вторгнення росії у Києві загинуло понад 150 цивільних, серед них четверо дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті у Брюсселі Київського інвестиційного форуму, передає УНН.
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"Від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей", – зазначив Кличко.
Деталі
За даними мера, в Києві внаслідок російських ударів пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Із них понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здороов’я.
Нагадаємо
Віталій Кличко повідомив, що в Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни, коли доведеться евакуювати частину жителів.