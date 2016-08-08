Из-за наводнений в Пакистане погибли почти 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Пакистане в течение последних трех дней из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 29 человек, еще два десятка пропали без вести, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Отмечается, что в городе Карачи, провинция Синд, погибли не менее 14 человек, еще несколько получили ранения. При этом во многих районах города произошел сбой подачи электроэнергии.
В свою очередь в городе Харнай, провинция Белуджистан, погибли восемь человек, пятеро получили ранения.
Кроме этого, еще в нескольких регионах на юге и юго-западе страны погибли люди. Во многих южных районах страны затоплены дороги.