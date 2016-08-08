Из-за наводнений в Пакистане погибли почти 30 человек

Отмечается, что в городе Карачи, провинция Синд, погибли не менее 14 человек, еще несколько получили ранения. При этом во многих районах города произошел сбой подачи электроэнергии.

В свою очередь в городе Харнай, провинция Белуджистан, погибли восемь человек, пятеро получили ранения.

Кроме этого, еще в нескольких регионах на юге и юго-западе страны погибли люди. Во многих южных районах страны затоплены дороги.