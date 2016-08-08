Через повені в Пакистані загинули майже 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Пакистані протягом останніх трьох днів через повені, викликані зливами, загинули щонайменше 29 осіб, ще два десятка зникли безвісти, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Відзначається, що в місті Карачі, провінція Сінд, загинули не менше 14 людей, ще кілька отримали поранення. При цьому в багатьох районах міста стався збій подачі електроенергії.
Своєю чергою в місті Харнай, провінція Белуджистан, загинули вісім чоловік, п’ятеро отримали поранення.
Крім цього, ще в декількох регіонах на півдні та південному заході країни загинули люди. У багатьох південних районах країни затоплені дороги.