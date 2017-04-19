Из-за похолодания в столице горячую воду отключат на неделю позже

"Мы провели переговоры с теплоснабжающими организациями и откорректировали графики отключений горячей воды, поскольку на улице сохраняется прохладная погода. Уже сейчас происходит восстановление услуги жителям", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в конце недели будет подготовлен новый график.

Чиновник подчеркнул, что город не намерен возобновлять отопительный сезон, поскольку это нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения.

Напомним, что отопительный сезон в столице в этом году завершился 1 апреля.

Как сообщал УНН 19 апреля, Луцк восстановил отопление школ, детских садов и больниц.