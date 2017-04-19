Из-за похолодания в столице горячую воду отключат на неделю позже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17489 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77677 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139575 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110694 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112638 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109981 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106404 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103081 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за похолодания в столице горячую воду отключат на неделю позже

Из-за похолодания в столице горячую воду отключат на неделю позже

Киев  •  УНН

 • 8074 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за снижения температуры воздуха в Киеве отложат на неделю гидравлические испытания тепловых сетей и изменят график отключений горячей воды. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы провели переговоры с теплоснабжающими организациями и откорректировали графики отключений горячей воды, поскольку на улице сохраняется прохладная погода. Уже сейчас происходит восстановление услуги жителям", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в конце недели будет подготовлен новый график.

Чиновник подчеркнул, что город не намерен возобновлять отопительный сезон, поскольку это нецелесообразно как с технической, так и с  экономической точки зрения.

Напомним, что отопительный сезон в столице в этом году завершился 1 апреля.

Как сообщал УНН 19 апреля, Луцк восстановил отопление школ, детских садов и больниц.

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