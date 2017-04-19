Из-за похолодания в столице горячую воду отключат на неделю позже
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за снижения температуры воздуха в Киеве отложат на неделю гидравлические испытания тепловых сетей и изменят график отключений горячей воды. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Мы провели переговоры с теплоснабжающими организациями и откорректировали графики отключений горячей воды, поскольку на улице сохраняется прохладная погода. Уже сейчас происходит восстановление услуги жителям", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он отметил, что в конце недели будет подготовлен новый график.
Чиновник подчеркнул, что город не намерен возобновлять отопительный сезон, поскольку это нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения.
Напомним, что отопительный сезон в столице в этом году завершился 1 апреля.
Как сообщал УНН 19 апреля, Луцк восстановил отопление школ, детских садов и больниц.