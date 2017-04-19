Через похолодання у столиці гарячу воду відключать на тиждень пізніше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через зниження температури повітря у Києві відкладуть на тиждень гідравлічні випробування теплових мереж та змінять графік відключень гарячої води. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Ми провели переговори з теплопостачальними організаціями та відкоригували графіки відключень гарячої води, оскільки на вулиці зберігається прохолодна погода. Вже зараз відбувається відновлення послуги мешканцям", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він наголосив, що наприкінці тижня буде підготовлений новий графік.
Посадовець підкреслив, що місто не має наміру відновлювати опалювальний сезон, оскільки це недоцільно як із технічної, так і з
економічної точки зору.
Нагадаємо, що опалювальний сезон у столиці цього року завершився 1 квітня.
Як повідомляв УНН 19 квітня, Луцьк відновив опалення шкіл, садочків і лікарень.