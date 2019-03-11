Из-за угрозы расправой пограничникам на Закарпатье открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Закарпатской области из-за угрозы расправой работникам пограничной службы открыли уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"О совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 345 (УК Украины - ред.) "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" также внесены сведения в ЕРДР, то есть теперь следственные органы должны собрать материалы по этому нарушению и дальше передать дело в суд", - отметил Слободян.
Напомним, в Закарпатье на участке отделения пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда местные жители угрожали пограничникам расправой за выполнение последним своих служебных обязанностей.
Правонарушителей задержали, на 31-летнего местного жителя был составлен админпротокол по статье 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или произношении военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".
Кроме того, в Нацполицию в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК Украины.