Через погрозу розправою прикордонникам на Закарпатті відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Закарпатській області через погрозу розправою працівникам прикордонної служби відкрили кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.
“Про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 345 (КК України — ред.) „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“ також внесено відомості до ЄРДР, тобто тепер слідчі органи мають зібрати матеріали щодо цього порушення і далі передати справу до суду”, — зазначив Слободян.
Нагадаємо, на Закарпатті на ділянці відділення прикордонної служби “Ділове” Мукачівського загону місцеві жителі погрожували прикордонникам розправою за виконання останніми своїх службових обов’язків.
Правопорушників затримали, на 31-річного місцевого жителя було складено адмінпротокол за статтею 185-10 КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню чи вимові військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону”.
Крім того, до Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.