Из-за погодных условий в Одесском аэропорту отменена часть рейсов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59972 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72360 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75230 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106313 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100096 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104386 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111382 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134258 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Из-за погодных условий в Одесском аэропорту отменена часть рейсов

Из-за погодных условий в Одесском аэропорту отменена часть рейсов

Киев  •  УНН

 • 18688 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Международном аэропорту "Одесса" отменены три авиарейса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в одесском аэропорту.

Отменен рейс из Стамбула в 8:55, из Киева (Жуляны) в 11:10, а также не вылетел самолет сообщением Одесса - Стамбул ТК466 в 9:50.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. В зависимости от погодных условий возможны изменения в расписании.

Напомним, из-за снегопада в Одессе отменено въезд в город грузового и крупногабаритного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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