Из-за погодных условий в Одесском аэропорту отменена часть рейсов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Международном аэропорту "Одесса" отменены три авиарейса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в одесском аэропорту.
Отменен рейс из Стамбула в 8:55, из Киева (Жуляны) в 11:10, а также не вылетел самолет сообщением Одесса - Стамбул ТК466 в 9:50.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. В зависимости от погодных условий возможны изменения в расписании.
Напомним, из-за снегопада в Одессе отменено въезд в город грузового и крупногабаритного транспорта.