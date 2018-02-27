Через погодні умови в Одеському аеропорту скасовано частину рейсів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У зв’язку із погіршенням погодних умов в Міжнародному аеропорту “Одеса” скасовано три авіарейси. Про це кореспонденту УНН повідомили в одеському аеропорті.
Скасовано рейс із Стамбулу о 8:55, із Києва (Жуляни) о 11:10, а також не вилетів літак сполученням Одеси — Стамбул ТК466 о 9:50.
Наразі аеропорт працює у штатному режимі. В залежності від погодних умов можливі зміни у розкладі.
Нагадаємо, через снігопад в Одесі скасовано в’їзд у місто вантажного та великогабаритного транспорту.