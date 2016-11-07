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15 марта, 19:03 • 112100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157724 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132488 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125391 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109886 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104032 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100472 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131027 просмотра

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14 марта, 19:57 • 130326 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127683 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за подтопления в г.Перечин Закарпатской области прекратили водоснабжение

Из-за подтопления в г.Перечин Закарпатской области прекратили водоснабжение

Киев • УНН

 • 10223 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в г.Перечин Закарпатской области было прекращено водоснабжение, сообщают УНН в управлении ГосЧС в Закарпатской области. Для подвоза питьевой воды задействованы 2 единицы техники коммунального предприятия.

В целом, как отмечают спасатели, за последние 24 часа суммарная интенсивность осадков составила до 120 мм, а с начала паводка - до 160 мм, что превышает две месячные нормы.

В результате осадков на реках Закарпатья продолжаются подъемы уровней воды:
- В горной части р.Тиса, в верхних и средних притоках р.Тиса - на 1-2 м;
- На р.Уж - на 2,6 м;
- На р.Боржава, с.Долгое (Иршавский район) - на 1,8 м;
- На р. Рика, пгт Межгорье - на 2,0 м;
- На р. Латорица г.Мукачево - на 1,8 м.

Из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков произошел оползень в Раховском и Воловецком районах общим объемом 150 кубометров.

В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения в селах Голятин, Буковец, Синевир, Колочава, Лесковец и Репине общей протяженностью 1410 погонных метров.

В Иршавском районе подтоплено сельхозугодья общей площадью 40 гектаров в селах Сельцо и Ольховка.

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