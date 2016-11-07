Из-за подтопления в г.Перечин Закарпатской области прекратили водоснабжение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в г.Перечин Закарпатской области было прекращено водоснабжение, сообщают УНН в управлении ГосЧС в Закарпатской области. Для подвоза питьевой воды задействованы 2 единицы техники коммунального предприятия.
В целом, как отмечают спасатели, за последние 24 часа суммарная интенсивность осадков составила до 120 мм, а с начала паводка - до 160 мм, что превышает две месячные нормы.
В результате осадков на реках Закарпатья продолжаются подъемы уровней воды:
- В горной части р.Тиса, в верхних и средних притоках р.Тиса - на 1-2 м;
- На р.Уж - на 2,6 м;
- На р.Боржава, с.Долгое (Иршавский район) - на 1,8 м;
- На р. Рика, пгт Межгорье - на 2,0 м;
- На р. Латорица г.Мукачево - на 1,8 м.
Из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков произошел оползень в Раховском и Воловецком районах общим объемом 150 кубометров.
В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения в селах Голятин, Буковец, Синевир, Колочава, Лесковец и Репине общей протяженностью 1410 погонных метров.
В Иршавском районе подтоплено сельхозугодья общей площадью 40 гектаров в селах Сельцо и Ольховка.