Через підтоплення у м.Перечин Закарпатської області припинили водопостачання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, через підтоплення восьми свердловин Перечинського водозабору у м.Перечин Закарпатської області було припинено водопостачання, повідомляють УНН в управлінні ДСНС у Закарпатській області. Для підвозу питної води задіяні 2 одиниці техніки комунального підприємства.
В цілому, як наголошують рятувальники, за останні 24 години сумарна інтенсивність опадів склала до 120 мм, а з початку паводку — до 160 мм, що перевищує дві місячні норми.
У результаті опадів на річках Закарпаття продовжуються підйоми рівнів води:
— у гірській частині р.Тиса, у верхніх і середніх притоках р.Тиса — на 1-2 м;
— на р.Уж — на 2,6 м;
— на р.Боржава, с.Довге (Іршавський район) — на 1,8 м;
— на р. Ріка, смт Міжгір’я — на 2,0 м;
— на р. Латориця м.Мукачеве — на 1,8 м.
Через перезволоження ґрунту та інтенсивних опадів стався зсув ґрунту в Рахівському та Воловецькому районах загальним об’ємом 150 кубометрів.
У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автошляхів місцевого значення в селах Голятин, Буковець, Синевир, Колочава, Лісковець та Репине загальною протяжністю 1410 погонних метрів.
В Іршавському районі підтоплено сільгоспугіддя загальною площею 40 гектарів у селах Сільце та Вільхівка.
Нагадаємо, 7 листопада, у центрі м.Свалява на Закарпатті паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через р.Свалявка.