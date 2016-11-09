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15 марта, 19:03 • 112099 просмотра

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Из-за перестрелки в штате Калифорния закрыли избирательный участок, один человек погиб

Из-за перестрелки в штате Калифорния закрыли избирательный участок, один человек погиб

Киев • УНН

 • 18323 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Азуса в штате Калифорния, передает УНН со ссылкой на СBS.

По данным четыре человека были доставлены в больницу, после чего сообщили, что один из раненых умер. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Сообщается, что избиратели с участка эвакуированы и рассматривается возможность переноса голосования на другой участок.

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Как сообщает CNN, инцидент произошел в одном из избирательных участков.

Указано, что стрелок зашел в здание и выстрелил в двух избирателей. В настоящее время территория оцеплена, ближайшая школа и сам избирательный участок закрыты в целях безопасности.

Полиция ведет поиск стрелка, который вооружен и смог скрыться с места происшествия.

Как сообщал УНН, всего сбоев в работе машин для голосования зафиксировали в Нью-Йорке, Техасе и Огайо.

 

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