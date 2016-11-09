Через перестрілку в штаті Каліфорнія закрили виборчу дільницю, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула, троє отримали поранення в результаті стрілянини за участю поліцейських в американському місті Азуса в штаті Каліфорнія, передає УНН з посиланням на СBS.
За даними чотири людини були доставлені в лікарню, після чого сповістили, що один з поранених загинув. На місце події прибули машини швидкої допомоги.
Повідомляється, що виборці з ділянки евакуйовані і розглядається можливість перенесення голосування на іншу ділянку.
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Як повідомляє CNN, інцидент стався в одній з виборчих дільниць.
Вказано, що стрілець зайшов в будівлю і вистрілив в двох виборців. В даний час територія оточена, найближча школа і сама виборча дільниця закриті в цілях безпеки.
Поліція веде пошук стрілка, який озброєний і зміг втекти з місця події.
Як повідомляв УНН, найбільше збоїв у роботі машин для голосування зафіксували у Нью-Йорку, Техасі та Огайо.