Из-за паводка в Закарпатской области эвакуировали почти полторы сотни людей
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за паводка, вызванного повышением уровня воды в реках Закарпатской области, в области уже эвакуированы 146 человек из 40 жилых домов. Об этом УНН сообщили в управлении ГСЧС в области.
Людей эвакуировали к родственникам.
"Кроме того, произошло подтопление 1987 гектаров сельхозугодий, 49 подвальных помещений, перелив через автодорожное полотно семи участков протяженностью 1470 метров, разрушено два автомобильных и один пешеходный моста местного значения", - говорится в сообщении спасателей.
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Как сообщают в Закарпатской ОГА, в Тячевском районе в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села. Из-за прорыва дамбы подтоплены огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома.
Силами подразделений ГСЧС Украины в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса осуществляется откачка воды, наращивание гребней дамб (уже наращено 500 метров и выложено 850 мешков с песком), эвакуация населения, имущества и домашнего скота. Для ликвидации последствий непогоды привлечено более полутысячи человек из числа спасателей, сотрудников водного хозяйства и полиции, около 50 единиц техники, 10 мотопомп и 17 насосных станций.
Работы по ликвидации последствий поводка продолжаются.
Напомним, Закарпатскую область накрыл паводок.