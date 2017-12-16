Из-за паводка в Закарпатской области эвакуировали почти полторы сотни людей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95110 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101294 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101672 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115363 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102983 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105633 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112533 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117212 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134732 просмотра

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Из-за паводка в Закарпатской области эвакуировали почти полторы сотни людей

Из-за паводка в Закарпатской области эвакуировали почти полторы сотни людей

Киев  •  УНН

 • 13977 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за паводка, вызванного повышением уровня воды в реках Закарпатской области, в области уже эвакуированы 146 человек из 40 жилых домов. Об этом УНН сообщили в управлении ГСЧС в области.

Людей эвакуировали к родственникам.

"Кроме того, произошло подтопление 1987 гектаров сельхозугодий, 49 подвальных помещений, перелив через автодорожное полотно семи участков протяженностью 1470 метров, разрушено два автомобильных и один пешеходный моста местного значения", - говорится в сообщении спасателей.

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Как сообщают в Закарпатской ОГА, в Тячевском районе в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села. Из-за прорыва дамбы подтоплены огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома.

Силами подразделений ГСЧС Украины в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса осуществляется откачка воды, наращивание гребней дамб (уже наращено 500 метров и выложено 850 мешков с песком), эвакуация населения, имущества и домашнего скота. Для ликвидации последствий непогоды привлечено более полутысячи человек из числа спасателей, сотрудников водного хозяйства и полиции, около 50 единиц техники, 10 мотопомп и 17 насосных станций.

Работы по ликвидации последствий поводка продолжаются.

Напомним, Закарпатскую область накрыл паводок.

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