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Через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей

Київ • УНН

 • 13977 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через паводок, спричинений підняттям рівнів води у річках Закарпаття, в області вже евакуйовано 146 осіб з 40 житлових будинків. Про це УНН повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. 

Людей евакуювали до родичів.

"Окрім того, відбулося підтоплення 1987 гектарів сільгоспугідь, 49 підвальних приміщень, перелив через автодорожнє полотно семи ділянок протяжністю 1470 метрів, зруйновано два автомобільні та один пішохідний мости місцевого значення", – йдеться у повідомленні рятувальників.

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Як повідомляють у Закарпатській ОДА, у Тячівському районі на початку села Вонігово річка Теребля прорвала близько 150 метрів дамби й вилилася на територію села. Через прорив дамби підтоплені городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки.

Силами підрозділів ДСНС України у Закарпатській області та Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса здійснюється відкачка води, нарощування гребнів дамб (вже нарощено 500 метрів та викладено 850 мішків з піском), евакуація населення, майна та свійської худоби. Для ліквідації наслідків негоди залучено понад півтисячі чоловік з числа рятувальників, співробітників водного господарства та поліції, близько 50 одиниць техніки, 10 мотопомп та 17 насосних станцій.

Роботи з ліквідації наслідків поводку тривають.

Нагадаємо, Закарпаття накрив паводок.

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